Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 7 января

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Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Жители столицы в субботу, 7 января, начнут возвращаться в город перед началом рабочей недели, в связи с чем некоторые магистрали могут быть загружены. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, затрудненное движение транспорта ожидается на МКАД, М-2 и М-4 перед МКАД и Варшавском шоссе. Для поездок из области в город москвичам посоветовали выбирать утренние часы до 8 утра и вечерние часы после 20:00.

— По данным аналитиков, в новогодние праздники каждый день ездили два миллиона машин. Это на 30 тысяч авто больше, чем в прошлом году. Максимальный балл не превышал трех баллов, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого Дептранс Москвы составил список станций метро, пользующихся наибольшей популярностью в новогодние каникулы. Среди станций-лидеров: «Воробьевы горы» — число пассажиров увеличилось на 94 процента; «Площадь революции» — на 85 процентов; «ВДНХ» — на 63 процента; «Лубянка» — на 57 процентов.