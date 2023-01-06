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Москвичам назвали самые популярные станции метро в новогодние каникулы

Василий Плиткин
Город
Москвичам назвали самые популярные станции метро в новогодние каникулы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, метро Площадь Революции Карта всех событий

Дептранс Москвы составил список станций метро, пользующихся наибольшей популярностью в новогодние каникулы.

— Мы посмотрели, куда чаще всего москвичи ездят во время новогодних каникул. Станции-лидеры: «Воробьевы горы» — число пассажиров увеличилось на 94 процента; «Площадь революции» — на 85 процентов; «ВДНХ» — на 63 процента; «Лубянка» — на 57 процентов, — говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, после запуска эскалаторной галереи почти в два раза выросло число пассажиров на станции «Воробьевы горы» в новогодние каникулы.

Помимо этого, больше пассажиров стало на станциях около мест для прогулок, площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» и новогодних елок. Для анализа были взяты показатели 25 декабря 2022 года и 4 января 2023 года.

Заместитель мэра Москвы, глава ведомства Максим Ликсутов напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина были усилены меры безопасности на транспорте, чтобы праздничные дни в городе прошли без происшествий, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что завершаются работы по переключению автоматики и телемеханики движения поездов на Кольцевой линии метро.

По итогам работ частота движения поездов в часы пик будет увеличена. Так, если ранее по Кольцевой линии курсировали 34 пары составов, то с 9 января их будет 36.

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