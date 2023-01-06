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Более 35 пар поездов будут курсировать на Кольцевой линии метро с 9 января

Полина Долганова
Город
Более 35 пар поездов будут курсировать на Кольцевой линии метро с 9 января
Фото: Аносов Максим / Вечерняя Москва

Завершаются работы по переключению автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП) на Кольцевой линии метро. Об этом в пятницу, 6 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Кольцевой линии мы внедряем новую российскую систему автоматики и телемеханики движения поездов, основанную на микропроцессорах, — сказал заместитель мэра Москвы, глава ведомства Максим Ликсутов.

По итогам работ частота движения поездов в часы пик будет увеличена. Так, если ранее по Кольцевой линии курсировали 34 пары составов, то с 9 января их будет 36.

За счет этого в час пик на линии появится более 2,5 тысячи дополнительных мест в обе стороны, а в вагонах станет свободнее, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

2 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году ожидается активное развитие метрополитена. В частности, в наступившем году планируется открытие 14 новых станций метро, а на БКЛ откроется 9 станций.

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