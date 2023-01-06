Глава Минобороны Украины признался в выполнении миссии НАТО

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Принимая участие в конфликте с Россией, Киев выполняет миссию НАТО. Об этом в пятницу, 6 января, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие, — отметил он.

Резников добавил, что Запад постоянно напоминает, что Украина словно «реальный щит» защищает весь цивилизованный мир, передает РИА Новости.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», почему НАТО выгоден длительный конфликт на Украине. По его словам, альянс — «инструмент», с помощью которого США оказывают влияние на Европу. Их основная цель в конфликте на Украине — нанести России поражение, после которого страна не сможет существенно влиять на происходящее в европейском регионе.

В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что слова западных политиков о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине на самом деле подразумевают совершенно другую цель. Он отметил, что победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.