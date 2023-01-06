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Пентагон: Украина сможет интегрировать RIM-7 Sea Sparrow в советские системы

Юлия Курганова
В мире
Пентагон: Украина сможет интегрировать RIM-7 Sea Sparrow в советские системы
Фото: defense.gov

Вооруженные силы Украины смогут интегрировать зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в системы советского образца. Об этом сообщила в пятницу, 6 января, заместитель министра обороны Соединенных Штатов Лаура Купер.

— RIM-7 могут быть интегрированы в украинские системы советских времен, — сказала она на брифинге.

Также чиновница отметила, что в ведомстве посчитали своевременным именно сейчас передать Украине БМП. США рассчитывают, что благодаря этому ВСУ смогут «изменить динамику на поле боя», передает РИА Новости.

Соединенные Штаты выделят более трех миллиардов долларов помощи Украине и 682 миллиона для стран Европы. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Штаты будут помогать киевскому режиму «столько, сколько потребуется».

До этого официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Он будет включать в себя БМП, гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля-воздух».

Украина Оружие Пентагон США
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