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Купер не ответила, есть ли в Пентагоне люди, способные читать мысли руководства РФ

Юлия Курганова
В мире
Купер не ответила, есть ли в Пентагоне люди, способные читать мысли руководства РФ
Фото: defense.gov

Заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов Лаура Купер не ответила на вопрос, есть ли в Пентагоне оружие или сотрудники, которые способны проникать в мысли сотрудников российского руководства.

Журналист напомнил о статье издания Foreign Policy, где говорилось о том, что в Москве якобы обеспокоены возможностью США проводить некую «психическую атаку» на представителей высшего руководства России.

Корреспондент спросил: «Есть ли у правительства США оружие или служащие, которые могут проникнуть в мысли врага?»

— Мне нечего сказать, — цитирует Купер РИА Новости.

Вооруженные силы Украины смогут интегрировать зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в системы советского образца. Об этом сообщила 6 января Лаура Купер. Она отметила, что в ведомстве посчитали своевременным именно сейчас передать Украине БМП.

Соединенные Штаты выделят более трех миллиардов долларов помощи Украине и 682 миллиона для стран Европы. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Америка будет помогать киевскому режиму «столько, сколько потребуется».

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