Купер не ответила, есть ли в Пентагоне люди, способные читать мысли руководства РФ
Заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов Лаура Купер не ответила на вопрос, есть ли в Пентагоне оружие или сотрудники, которые способны проникать в мысли сотрудников российского руководства.
Журналист напомнил о статье издания Foreign Policy, где говорилось о том, что в Москве якобы обеспокоены возможностью США проводить некую «психическую атаку» на представителей высшего руководства России.
Корреспондент спросил: «Есть ли у правительства США оружие или служащие, которые могут проникнуть в мысли врага?»
— Мне нечего сказать, — цитирует Купер РИА Новости.
Вооруженные силы Украины смогут интегрировать зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в системы советского образца. Об этом сообщила 6 января Лаура Купер. Она отметила, что в ведомстве посчитали своевременным именно сейчас передать Украине БМП.
Соединенные Штаты выделят более трех миллиардов долларов помощи Украине и 682 миллиона для стран Европы. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Америка будет помогать киевскому режиму «столько, сколько потребуется».