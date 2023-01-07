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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством

Юлия Курганова
Общество
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым и призвал беречь своих близких, проявлять сострадание и помогать всем нуждающимся.

— По любви к человеку Господь пришел в этот мир. Он стал одним из нас, чтобы освободить от власти зла человеческий род. Таков подлинный смысл Рождества Христова. Будем помнить о том, что для Бога не существует никаких преград, он стучит в двери сердца каждого человека и ждет нашей готовности явить доброту, милосердие и сострадание. Будем же беречь друг друга, уделяя внимание родным и близким, друзьям и коллегам по работе, помогая нуждающимся и обездоленным, — заявил он.

Патриарх Кирилл также отметил, что в этом году праздник омрачился военными событиями, и РПЦ молится и скорбит о всех погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля. Он часто отправляется в один из регионов России на рождественскую службу в храм.

Патриарх Кирилл Рождество Поздравления
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