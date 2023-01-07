Владимир Путин встретил Рождество в храме Московского Кремля

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля.

Он часто отправляется в один из регионов России на рождественскую службу в храм. Несколько раз российский лидер встречал Рождество в Ново-Огарево в Московской области. Также Путин много раз встречал этот праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вечером 6 января начал рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

В Русской православной церкви и некоторых других поместных православных церквях мира, у католиков восточного обряда и придерживающихся юлианского календаря протестантов Рождество Христово отмечается 7 января.