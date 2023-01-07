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Вучич ответил на попытки «усмирить» его «пацанской» цитатой

Юлия Курганова
В мире
Вучич ответил на попытки «усмирить» его «пацанской» цитатой
Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя публикацию немецкого издания Zeit про себя, ответил «пацанской» цитатой про не выступающего в цирке волка.

— Моей дочери 20 лет. 15 лет назад я водил ее в цирк. И запомнил, какое там самое крупное животное. Это слон. А самый сильный — тигр. Когда говорят об укрощении Вучича, я еще не видел ни волка, ни волчонка в цирке, — заявил он, передает издание Nova.

Его фамилия в сербском языке созвучна со словом «волчонок».

Ранее на портале Zeit опубликовали материал, где говорилось, что Вучича можно «усмирить», только если пригрозить ему приостановкой процесса предоставления Сербии статуса кандидата в члены Европейского союза и перестать оказывать республике материальную помощь.

4 января Вучич назвал девять стран, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. По его словам, на данный момент Косово не признают 106 государств. За независимость самопровозглашенной республики высказались 84, еще три страны не определились со своей позицией по статусу Косова.

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