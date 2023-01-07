В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу во время ссоры

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В Соединенных Штатах полицейские задержали шестилетнего мальчика, который выстрелил в учительницу начальной школы в штате Вирджиния. Об этом сообщил в пятницу, 6 января, телеканал CNN.

Начальник полиции Стив Дрю рассказал, что между участниками инцидента произошла ссора, в ходе которой ученик выстрелил в преподавателя. При этом других школьников не было рядом. Он также уточнил, что учительница находится в критическом состоянии, ее раны являются опасными для жизни.

Школьный округ Келлер в штате Техас утвердил политику, которая позволяет некоторым учителям носить с собой оружие. Об этом 15 декабря сообщил портал Fox News. Такое решение было принято после массовой стрельбы в начальной школе в Ювалде, которая произошла 24 мая.

Восемь человек получили различные ранения в результате стрельбы неподалеку от университетского кампуса 16 октября в американском городе Харрисонбург, расположенном в штате Вирджиния. По информации, опубликованной властями населенного пункта, огнестрельные ранения, которые получили пострадавшие, не угрожают их жизням.