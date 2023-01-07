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Синоптики сообщили об аномальных морозах и солнечной погоде в Москве 7 января

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили об аномальных морозах и солнечной погоде в Москве 7 января
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В субботу, 7 января, в столичном регионе ожидается ясная погода с аномальными морозами.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 23–28 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 24–30 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 100 процентов, передает портал «Метеоновости».

«Оранжевый» уровень опасности погоды продлен в Москве до воскресенья, 8 января, из-за сильных морозов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Первые два дня 2023 года выдались рекордно теплыми, но затем в город придут холода. Однако и они продержатся недолго. О погоде в столице в январские каникулы «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. По его словам, погода будет «дерганой» и переменчивой.

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