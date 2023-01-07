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Экс-замглавы Минэнерго взял взятку в 227 миллионов рублей за содействие заключению госконтрактов

Юлия Курганова
Происшествия
Экс-замглавы Минэнерго взял взятку в 227 миллионов рублей за содействие заключению госконтрактов
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов взял взятку в 227 миллионов рублей за содействие при заключении госконтрактов. Об этом ТАСС сообщили в субботу, 7 января, в правоохранительных органах.

— Предварительное следствие установило, что Тихонов получил взятку в сумме 227 миллионов рублей через посредников за помощь при заключении государственных контрактов, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в схеме использовались счета в банках за рубежом.

26 декабря Дорогомиловский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО «5.25 Программы» Ивана Ларионова. Уточняется, что он является одним из фигурантов по делу Росавиации по подозрению во взяточничестве. Срок домашнего ареста продлится до 24 февраля.

До этого сообщалось, что суд заключил под стражу на два месяца заместителя начальника управления Росавиации Александра Матюшкина по подозрению в получении взятки.

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