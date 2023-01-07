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Myśl Polska: Украина в 2017 году вонзила нож в спину Венгрии, приняв закон об образовании

Георгий Соланович
В мире
Myśl Polska: Украина в 2017 году вонзила нож в спину Венгрии, приняв закон об образовании
Фото: Pixabay

Украина проводит недружественную политику в отношении Венгрии, бывшей когда-то для нее государством-партнером, заявил обозреватель издания Myśl Polska Питер Фехер.

По его словам, Венгрия одна из первых признала независимость Украины в 1991 году и долгое время проводила дружественную политику в отношении Киева. После Оранжевой революции в 2004 году, продолжил обозреватель, на Украину вернулись фашисты и их потомки, которые вскоре пришли к власти «с тихой американской помощью».

Фехер напомнил, что новая киевская власть в 2017 году приняла закон об образовании, который существенно сократил возможность обучения на языках нацменьшинств и «вытолкнул» венгерский из Закарпатья.

— Когда (президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский пришел к власти, он пообещал изменить закон, но новое законодательство поставило венгров в еще более невыгодное положение. В ответ на антивенгерские настроения министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил в 2017 году: «Украина нанесла Венгрии удар ножом в спину», — констатировал Фехер.

До этого газета Financial Times сообщила, что глубокие разногласия правительств Венгрии и Украины могут оказать негативное влияние на сближение Киева с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

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