Путин поздравил россиян с Рождеством

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан РФ, с Рождеством Христовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 7 января.

— Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость, — сказал глава государства.

Путин пожелал православным христианам здоровья, успехов и всего наилучшего, отмечается на сайте Кремля. Глава государства также отметил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий России в единение общества, сохранение исторической памяти, воспитание молодежи и укрепление института семьи.

До этого сообщалось, что Путин прибыл на рождественское богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля. Отмечается, что он часто отправляется в один из регионов России на рождественскую службу в храм.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым и призвал беречь своих близких, проявлять сострадание и помогать всем нуждающимся.

Он также отметил, что в этом году праздник омрачился военными событиями, и РПЦ молится и скорбит о всех погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине.