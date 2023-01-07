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Сергунина: Москву посетили Деды Морозы из 14 регионов России

Георгий Соланович
Город
Сергунина: Москву посетили Деды Морозы из 14 регионов России
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Сразу 14 Дедов Морозов из разных частей России одновременно посетили столицу с 5 по 7 января, первый всероссийский слет Дедов Морозов отметили как национальный и мировой рекорд. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в субботу, 7 января.

— Впервые в столицу одновременно приехали Деды Морозы из 14 регионов страны — Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Карелии и других. Встретить их можно было в «Зарядье», на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» и ВДНХ. Они проводили мастер-классы, катались на коньках, общались с горожанами и туристами, дарили подарки и делились новогодним настроением, — рассказала заммэра.

Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма
Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма

Деды Морозы гуляли по городу в течение трех дней и 7 января встретились на Манежной площади. Слет символов Нового года как национальный и мировой рекорд зафиксировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» — крупнейшая в Евразии альтернатива Guinness World Records.

С 2 по 8 января в парках Москвы проходит праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Жители и гости города смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и другие мероприятия.

Наталья Сергунина Москва Дед Мороз Новый год Рекорды
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