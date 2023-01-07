Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин сделал выводы из отношения НАТО к стране в 1990-х годах. Об этом сообщает издание Junge Welt.

— (Президент СССР — прим. «ВМ») Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлек этот урок, — отмечается в материале.

В издании подчеркнули, что информация о поставке на Украину первых танков из собственных арсеналов НАТО является попыткой проверить на практике, как долго Россия не будет отвечать на вызовы альянса.

До этого в Белом доме сообщили, что в очередном пакете военной поддержки Штаты планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова политиков с Запада о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине подразумевают совершенно иную цель. Эксперт отметил, что победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.