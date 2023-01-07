Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В ЛНР заявили, что ВСУ в ближайшее время оставят Соледар

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР заявили, что ВСУ в ближайшее время оставят Соледар
Фото: Минобороны РФ

ВСУ в ближайшее время оставят город Соледар в Донецкой народной республике (ДНР), украинские подразделения получили приказ на отступление. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в субботу, 7 января.

— Думаю, что в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные поселки, вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление, — написал Киселев в своем Telegram-канале.

30 декабря командование украинской армии направило отряды с иностранными наемниками в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. Отряды представляют собой мобильные группы с оружием западного производства. Они передвигались на бронеавтомобилях Hummer. Координация групп с командованием велась через переводчиков, поскольку наемники не знают русский язык и в большинстве своем контактируют на английском.

До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинская армия несет серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике. По его словам, направления главного удара — это восточные районы Бахмута (украинское название Артемовска), немного южнее Соледара и сам Соледар.

Украина Армия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте