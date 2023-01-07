В ЛНР заявили, что ВСУ в ближайшее время оставят Соледар

Фото: Минобороны РФ

ВСУ в ближайшее время оставят город Соледар в Донецкой народной республике (ДНР), украинские подразделения получили приказ на отступление. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в субботу, 7 января.

— Думаю, что в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные поселки, вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление, — написал Киселев в своем Telegram-канале.

30 декабря командование украинской армии направило отряды с иностранными наемниками в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. Отряды представляют собой мобильные группы с оружием западного производства. Они передвигались на бронеавтомобилях Hummer. Координация групп с командованием велась через переводчиков, поскольку наемники не знают русский язык и в большинстве своем контактируют на английском.

До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинская армия несет серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике. По его словам, направления главного удара — это восточные районы Бахмута (украинское название Артемовска), немного южнее Соледара и сам Соледар.