«Коварная бактерия»: названа главная опасность для попавшего в больницу Михалкова

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На днях у режиссера Никиты Михалкова, по данным СМИ, диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что это значит и насколько состояние артиста может быть тяжелым.

— По всей видимости, речь идет о бактериальном поражении, а не о вирусном, как при COVID-19. В большинстве случаев болезнь вызывается пневмококком — коварной бактерией, которая приводит не только к воспалениям легких, но и к менингитам, и к гайморитам, — пояснил он.

Помимо острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена, при бактериальной пневмонии развивается сильнейшая интоксикация организма.

А полисегментарная пневмония, вызванная пневмококком, является особенно опасной в пожилом возрасте, цитирует Пурясева «КП».

Информация о том, что Михалкова в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из московских больниц, появилась в СМИ 5 января.

6 января сообщалось, что Михалков находится в реанимации в одной из столичных больниц. Уточняется, что режиссера перевезли в другое медицинское учреждение из больницы № 67.

Жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила «Вечерней Москве», что ее супруг отправился в больницу в целях профилактики. Его пресс-секретарь в свою очередь сообщила, что Михалков был доставлен в медучреждение с гриппом.