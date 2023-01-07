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Новостройка по реновации на 134 квартиры появится в Головинском районе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройка по реновации на 134 квартиры появится в Головинском районе
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Кронштадтский бульвар, 27 Карта всех событий

Дом на 134 квартиры по программе реновации введут в эксплуатацию в Головинском районе в этом году. Об этом в субботу, 7 января, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Головинский, по адресу: Кронштадтский бульвар, владение 27, до конца года введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, — рассказал он.

В двухсекционной новостройке с переменной этажностью построят подземную одноуровневую автостоянку. В доме расположится 30 однокомнатных, 102 двухкомнатных и 2 трехкомнатных квартиры.

Готовая улучшенная отделка в них будет полностью соответствовать стандартам реновации, передает агентство городских новостей «Москва».

До конца 2023 года в городе планируется начать переселение 40 тысяч жителей в рамках программы реновации. За период с января по декабрь 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию почти 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

6 января стало известно, что объекты социального назначения откроются в 35 домах, построенных по реновации. Всего планируется сохранить 218 домов с авторской архитектурой.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов Головинский район
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