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В городе Артемовск (украинское название — Бахмут) есть тоннели с оружием Первой мировой войны. Об этом в субботу, 7 января, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.

— Бахмут — это центральная точка Восточного фронта и серьезный логистический центр. И наша задача там погибать как можно меньше, а противника уничтожать как можно больше, — отметил он.

Особенностью города являются его уникальные исторические и географические оборонные возможности, к которым относится разделение территории на несколько частей водными преградами, а также комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны.

При этом «вишенкой на торте» Пригожин назвал систему Соледарских и Бахмутских шахт, где находится не только скопление людей на глубине 80-100 метров, но и перемещаются БМП и танки.

До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинская армия несет серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР.

30 декабря 2022 года командование ВСУ направило отряды с зарубежными наемниками в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление ВС РФ.

Отряды представляют собой мобильные группы с оружием западного производства. Координация групп с командованием ведется через переводчиков, поскольку наемники не знают русский язык.