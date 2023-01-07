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Вдоль реки Эврос на границе Греции и стран Евросоюза с Турцией построят забор общей протяженностью около 140 километров. Об этом в субботу, 7 января, заявил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос.

— Немедленное решение, которое существует, — это строительство первых 35 километров в центральной точке с бюджетом 100 миллионов евро. Для этого Министерство защиты граждан в сотрудничестве с Министерством национальной обороны завершило исследование, и мы ждем официального одобрения министерства, — сказал он.

За прошлый год полиция страны предотвратила незаконное проникновение в Грецию 250 тысяч иммигрантов и арестовала 1,3 тысячи перевозчиков. Подобными мерами министр обещал в эфире телеканала Skai прекратить нелегальную иммиграцию.

В ноябре Украина начала возведение бетонного забора с колючей проволокой на границе с Белоруссией. Высота возведенного Киевом забора достигает почти четырех метров. Кроме того, украинские пограничники, находящиеся на наблюдательных постах, постоянно целятся из оружия в людей на белорусской стороне. Такое поведение только накаляет атмосферу на границе, заметили на сайте комитета.