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Daily Mail: Карл III приказал принцу Гарри не приводить жену к умирающей Елизавете II

Юлия Курганова
В мире
Daily Mail: Карл III приказал принцу Гарри не приводить жену к умирающей Елизавете II
Фото: flickr/number10gov

Король Великобритании Карл III приказал младшему сыну принцу Гарри не брать свою жену Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на отрывок из книги принца Гарри.

В мемуарах говорится, что Карл III «приказал принцу Гарри не привозить Маркл к умирающей королеве Елизавете II, назвав бессмысленные и неуважительные причины».

— Никогда не говори так о моей жене! — заявил на это отцу принц Гарри.

После этого Карл III извинился перед сыном.

Выход книги принца Гарри «Запасной» запланирован на 10 января.

Военнослужащие Великобритании раскритиковали принца Гарри за признания о совершенных им убийствах во время службы в Афганистане, обвинив его в предательстве. Издание The Times приводит слова полковника Тима Коллинса, который участвовал во вторжении США и Британии в Ирак в 2003 году. Он заявил, что принц Гарри получил плохие советы и повел себя наивно, решив обнародовать воспоминания на эту тему в автобиографической книге.

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