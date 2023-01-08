Автомобиль въехал в дорожные работы на 32-ом километре МКАД
На 32-ом километре МКАД водитель легковой машины не справился с управлением и въехал в дорожные работы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 8 января.
— Заняты три полосы из четырех. Рекомендуем выбирать пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Еще одно ДТП произошло вечером 5 января на Севастопольском проспекте. Водитель автомобиля Porsche выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем Skoda, а потом Volkswagen.
В результате столкновения пострадали четыре человека. Водитель автомобиля Porsche, по данным столичной прокуратуры, находился в состоянии наркотического опьянения.