Американский политик Янг заявил, что те, кто отрицает нацизм на Украине, обманывают себя
Те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, обманывают себя. Об этом сообщил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
— Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим Соединенных Штатов и НАТО на сегодняшний день, врет или самому себе, или всему миру, или и то, и другое, — заявил он в соцсети Twitter, передает РИА Новости.
Украинские военные силы почти полностью зависят от поставок западного оружия. Об этом сообщили экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс в статье для издания Washington Post. Потенциал армии и экономика Украины теперь зависят от помощи со стороны Запада, что в свою очередь может подтолкнуть США и Европу начать призывать Киев к переговорам.
Америка и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.