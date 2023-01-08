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Американский политик Янг заявил, что те, кто отрицает нацизм на Украине, обманывают себя

Юлия Курганова
В мире
Американский политик Янг заявил, что те, кто отрицает нацизм на Украине, обманывают себя
Фото: president.gov.ua

Те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, обманывают себя. Об этом сообщил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

— Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим Соединенных Штатов и НАТО на сегодняшний день, врет или самому себе, или всему миру, или и то, и другое, — заявил он в соцсети Twitter, передает РИА Новости.

Украинские военные силы почти полностью зависят от поставок западного оружия. Об этом сообщили экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс в статье для издания Washington Post. Потенциал армии и экономика Украины теперь зависят от помощи со стороны Запада, что в свою очередь может подтолкнуть США и Европу начать призывать Киев к переговорам.

Америка и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Политика Украина Нацизм США НАТО
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