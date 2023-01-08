Бывшие главы Госдепа и Пентагона уверены, что Россия не отдаст новые регионы

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Российская Федерация не может уступить Украине присоединенные в ходе спецоперации территории и будет пытаться удержать над ними контроль, чтобы в будущем сделать их плацдармами для наступления на запад. Такое мнение высказали бывший госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс.

— Для президента России Владимира Путина поражение — не вариант. Он не может уступить Украине четыре области, объявленные им частью РФ. Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, то он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а потом двигаться на запад, — сказано в публикации издания Washington Post.

Гейтс и Райс отметили, что с момента воссоединения Крыма с Россией до начала спецоперации прошло восемь лет, поэтому следует рассчитывать на то, что российский лидер «проявит терпение, чтобы добиться своего».

Украинские военные силы почти полностью зависят от поставок западного оружия. Об этом также сообщили Райс и Гейтс в этой же статье.