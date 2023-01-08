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Клишас: Игнорирующие конституцию политики должны покинуть органы власти

Георгий Соланович
Общество
Клишас: Игнорирующие конституцию политики должны покинуть органы власти
Фото: Пресс-служба Совфеда

Политики, предлагающие не «играть по правилам» и игнорирующие конституцию, должны покинуть органы власти России, заявил сенатор Андрей Клишас в воскресенье, 8 января.

— Политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны, — написал Клишас в своем Telegram.

29 декабря 2022 года Клишас назвал антиконституционным предложение о конфискации имущества уехавших россиян в пользу нужд спецоперации.

До этого член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что у покинувших территорию России граждан, в том числе и у певицы Аллы Пугачевой, следует конфисковать все имущество. Он считает, что подобное станет для них хорошим уроком. По его словам, изъятое имущество следует передать участникам спецоперации на Украине.

Кроме того, Цеков также заявил, что введение повышенной ставки налогообложения для покинувших Россию граждан может быть принято оперативно в случае консенсуса по данному вопросу. Политик уточнил, что, несмотря на переезд в другую страну, россияне должны продолжать вносить свой вклад в развитие их родины.

Политика Конституция Андрей Клишас Россия
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