Ефимов: Дома на колесах будут производить в Зеленограде

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Город передаст инвестору участок в ЗелАО для реализации масштабного инвестиционного проекта — строительства производства внедорожных кемперов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в воскресенье, 8 января.

— Город без торгов передаст инвестору в аренду на пять лет земельный участок площадью 1,1 гектара для строительства завода по производству внедорожных кемперов. Застройщик вложит в реализацию проекта свыше 920 миллионов рублей, — сказал представитель мэрии.

Уточняется, что инвестор — компания «Сэндтреккер», с 2018-го серийно производит ряд моделей автономных внедорожных кемперов. Целью деятельности организации является развитие внутреннего туризма в России.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что ежегодно компания производит более 170 единиц домов на колесах. Еще один завод позволит увеличить объемы производства до 240 кемперов в год, предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования и на бездорожье.

Помимо этого, уточнил он, в компанию смогут трудоустроиться 50 человек. Площадь будущего предприятия составит 16,3 тысячи квадратных метров, добавил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Договор аренды участка с инвестором будет заключен на пять лет, в течение которых он должен завершить возведение производства.

До этого Ефимов сообщил, что с 2020 года Москва заключила с инвесторами 33 соглашения по программе стимулирования создания МПТ. Свыше 50 процентов из них (17 соглашений) были подписаны в ушедшем году.