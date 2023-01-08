Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет. Об этом в воскресенье, 8 января, в социальных сетях сообщил режиссер Алексей Рудаков.

— Алексей Слаповский скончался сегодня в 8 часов утра, — написал Рудаков.

По его словам, незадолго до смерти сценариста госпитализировали в реанимацию с поражением легких.

Слаповский родился 29 июля 1957 года в Саратовской области. В 1979 году он окончил филологический факультет Саратовского университета, работал учителем русского языка, занимался журналистикой. В 2001-м переехал в Москву, где писал сценарии для кинофильмов.

Известен по работе над сценариями сериалов «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок», а также фильма «Ирония судьбы. Продолжение».