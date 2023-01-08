Москвичам рассказали, какие памятные знаки установили в столице в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве установлено около 1700 мемориальных досок и более 900 произведений монументального и монументально-декоративного искусства. Какие из них установили в 2022 году — рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

По словам главы городского департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в Москве ежегодно открывают порядка 20 мемориальных досок. Так, в феврале 2022 года в районе Перово была торжественно открыта бронзовая доска с барельефом Героя Советского Союза летчика Евгения Пепеляева. В марте была открыта доска выдающемуся ученому-искусствоведу Ирине Антоновой, а в мае увековечена память ученого Алексея Голикова.

Кроме того, в Москве в прошлом году открывали мемориальные доски адмиралу флота Владимиру Касатонову, актеру театра и кино Георгию Юматову, одному из создателей современного телевидения Марку Кривошееву и многим другим.

Помимо этого, отметили на официальном сайте мэра Москвы, в столице в 2022 году установили несколько монументов. Среди них — памятник выдающемуся советскому ученому Николаю Семенову, знаменитому эстрадному певцу Иосифу Кобзону, кубинскому политическому деятелю Фиделю Кастро, советскому инженеру и ученому Андрею Туполеву и другим.

31 октября 2022 года в столице завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому. Работы осуществляли более 50 специалистов различного профиля, в результате в памятник удалось вдохнуть новую жизнь.