Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны сообщило о возвращении из плена 50 российских военных

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило о возвращении из плена 50 российских военных
Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Пятьдесят российских военных вернулись домой из украинского плена. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в Минобороны РФ.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — говорится в сообщении.

Все освобожденные получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, передает Telegram-канал военного ведомства.

Видео: Telegram / Шамсаил Саралиев

В конце сентября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил, что при обмене пленными был освобожден задержанный в апреле СБУ украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Глава ДНР также рассказал, что Медведчук до задержания активно содействовал освобождению из украинского плена солдат республики.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из плена украинский оппозиционный политик Медведчук отправился из Турции в Россию.

Украина Обмен пленными Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте