Минобороны сообщило о возвращении из плена 50 российских военных

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Пятьдесят российских военных вернулись домой из украинского плена. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в Минобороны РФ.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — говорится в сообщении.

Все освобожденные получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, передает Telegram-канал военного ведомства.

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В конце сентября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил, что при обмене пленными был освобожден задержанный в апреле СБУ украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Глава ДНР также рассказал, что Медведчук до задержания активно содействовал освобождению из украинского плена солдат республики.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из плена украинский оппозиционный политик Медведчук отправился из Турции в Россию.