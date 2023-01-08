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Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

Лейла Алиева
В мире
Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения
Фото: shutterstock

С 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения российских и белорусских войск. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии в воскресенье, 8 января.

— С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента Региональной группировки войск (сил), — говорится в сообщении.

В рамках учения задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусских войск, передает RT.

6 января стало известно, что Белорусско-российская региональная группировка войск готова защищать Союзное государство.

Недавно заместитель главы МИД России Михаил Галузин пояснил, что основная задача совместной российско-белорусской группировки войск заключается в том, чтобы дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии. Дипломат посчитал некорректными заявления, согласно которым она может быть задействована в ходе спецоперации на Украине.

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