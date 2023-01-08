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Столичный транспорт работает в штатном режиме во время аномальных морозов

Лейла Алиева
Город
Столичный транспорт работает в штатном режиме во время аномальных морозов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Несмотря на аномальные морозы в столице, городской транспорт продолжает работать в штатном режиме. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Даже при таком сильном похолодании работаем штатно, в том числе наши электробусы. Они перевозят пассажиров в холода уже пятую зиму подряд, — отметил он.

Весь транспорт в городе заблаговременно подготовили к работе в холода. Также продолжают курсировать и рельсовые поезда, а на станциях и в вестибюлях метро дважды в день измеряют температуру, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В связи с резко наступившими морозами в Москве температуру в системе отопления подняли до максимума. С 6 по 10 января в столичный регион может прийти аномально холодная погода: температура воздуха опустится на 9–17 градусов ниже нормы.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что похолодание пришло в столичный регион из-за очередного циклона, который сформировался в Северной Атлантике. Он принесет в город морозы до 30 градусов ниже нуля.

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