Подозреваемому в двойном убийстве в Москве назначат посмертную психиатрическую экспертизу

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Подозреваемому в убийстве матери и сестры в Москве назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в пресс-службе столичного СК.

— Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, — говорится в сообщении.

В рамках расследования проведут пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. Также сотрудники СК изучат записи с видеокамер и допросят соседей. Криминалисты уже изъяли с места происшествия ружье, патроны, гильзы и другие вещественные доказательства, передает «360».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 8 января. На 14-м этаже дома 23к1 на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы произошел пожар.

На телах трех человек, обнаруженных в результате пожара, нашли огнестрельные ранения. Позже удалось выяснить, что житель сгоревшей квартиры застрелил мать и сестру, после чего поджог жилье и свел счеты с жизнью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».