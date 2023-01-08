Краснокнижную длиннохвостую неясыть заметили в природно-историческом парке «Измайлово»

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В природно-историческом парке «Измайлово» заметили длиннохвостую неясыть, занесенную в Красную книгу столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в воскресенье, 8 января.

Птицы занесена под 1-й категорией редкости как находящийся под угрозой исчезновения вид. Встретить ее можно не так часто, однако в Измайловском лесопарке ее замечают не в первый раз.

Длиннохвостую неясыть называют уральской, так как впервые вид описан именно на Урале. Данная сова очень крупная и уступает по размеру только бородатой неясыти, размах крыльев у нее составляет более метра, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» в прошлом году выявили в столице более 100 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу Москвы. Выявление новых видов животных и растений, которые были обнаружены за последние три года, указывает на улучшение экологической обстановки.

В конце декабря в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» заметили ласку, занесенную в Красную книгу Москвы.