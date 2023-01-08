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Додик наградил Путина орденом Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Лейла Алиева
В мире
Додик наградил Путина орденом Республики Сербской Боснии и Герцеговины
Фото: Администрация президента РФ

Президента России Владимира Путина наградили орденом Республики Сербской на ожерелье. Церемонию вручения в воскресенье, 8 января, провел лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

— Человек силен настолько, сколько у него есть настоящих друзей. Так измеряется и государство — по своим друзьям, которые всегда с вами, уважают вас и готовы помочь, — отметил он.

В эфире Радио и телевидения РС БиГ Додик поблагодарил РФ, которые ценят и уважают республику.

Недавно Путин наградил супругу замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Светлану знаком отличия за вклад в благотворительную деятельность.

До этого стало известно, что российский лидер подписал указ о присвоении музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

22 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент наградил его почетным орденом Александра Невского. Во время награждения он заявил, что сегодня на Российскую Федерацию пытаются оказывать давление ее политические соперники.

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