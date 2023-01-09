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Врач рассказал, когда начнется очередной подъем заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал, когда начнется очередной подъем заболеваемости коронавирусом в Петербурге
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Врач-дезинфектор Николай Дубинин рассказал, когда произойдет очередная вспышка заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

— Ожидать новую вспышку коронавируса уже этой весной по аналогии с Китаем, когда они сначала довели до низких значений, а потом снова всплеск. Пока затишье, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Врач посоветовал использовать это время для того, чтобы сделать прививку тем, кто еще не переболел, не вакцинировался.

Дубинин также добавил, что минусовые температуры не страшны коронавирусу. Минусовые температуры лишь располагают людей к большей скученности в теплых помещениях, что усугубляет ситуацию с распространением вируса.

Ранее стало известно, что Таиланд с 9 января будет требовать у туристов сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, передает издание argumenti.ru.

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

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