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Приметы и советы

Названы самые популярные туристические направления россиян на новогодних праздниках

Араз Салехов
Общество
Названы самые популярные туристические направления россиян на новогодних праздниках
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Большинство россиян провели новогодние каникулы в России, самыми популярными направлениями для граждан стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

— Картина популярных новогодних направлений в России начиная с 2020 года практически не меняется. К сожалению, популярные места просто не могут вместить всех желающих: праздники-2023 запомнятся туристам гигантскими очередями в «Эрмитаж» в Петербурге, «Москвариум» в Москве и на подъемники на горнолыжных курортах в Красной Поляне, — сказал он.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян в свою очередь отметил, что однозначным лидером среди зарубежных направлений стал Египет, вторым направлением по популярности отмечается Таиланд, затем Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщают «Известия».

Турагент Дмитрий Мир назвал «Вечерней Москве» страны, которые россияне смогут посетить в 2023 году. В его список попали Турция, Египет, ряд стран СНГ, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также азиатские направления.

ОАЭ Россия Туризм Таиланд Египет
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