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СМИ: Принца Гарри убрали из списка гостей на коронацию его отца Карла III

Араз Салехов
В мире
СМИ: Принца Гарри убрали из списка гостей на коронацию его отца Карла III
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Британского принца Гарри не пригласили на коронацию его отца Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточняется, церемония пройдет 6 мая. Принца Гарри могли отстранить от этого мероприятия по причине распространения подробностей ссоры с его братом в биографической книге.

Напомним, что в начале года Гарри признался, что хотел бы вернуться в семью. Однако он подчеркнул, что она должна быть именно семьей, а не институцией. По словам принца, он все еще находится в очень натянутых отношениях со своими венценосными родственниками: королем Великобритании Карлом III и наследным принцем Уильямом.

В Сети активно распространяются слухи о разводе Меган Маркл и принца Гарри. Предполагается, что инициатором развода стал Гарри. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, есть ли у принца шансы на примирение с королевской семьей после расставания с супругой. Как рассказал вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин, после восхождения на престол отца Гарри — Карла III — судьба королевской семьи стала складываться по-новому.

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