СМИ: Принца Гарри убрали из списка гостей на коронацию его отца Карла III
Британского принца Гарри не пригласили на коронацию его отца Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.
Как уточняется, церемония пройдет 6 мая. Принца Гарри могли отстранить от этого мероприятия по причине распространения подробностей ссоры с его братом в биографической книге.
Напомним, что в начале года Гарри признался, что хотел бы вернуться в семью. Однако он подчеркнул, что она должна быть именно семьей, а не институцией. По словам принца, он все еще находится в очень натянутых отношениях со своими венценосными родственниками: королем Великобритании Карлом III и наследным принцем Уильямом.
В Сети активно распространяются слухи о разводе Меган Маркл и принца Гарри. Предполагается, что инициатором развода стал Гарри. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, есть ли у принца шансы на примирение с королевской семьей после расставания с супругой. Как рассказал вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин, после восхождения на престол отца Гарри — Карла III — судьба королевской семьи стала складываться по-новому.