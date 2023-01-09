В России выявили 2754 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 2754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 9 января, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 41 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 441 человек был госпитализирован в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровели 2990 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что субвариант «омикрон»-штамма COVID-19 «кракен» может широко распространиться в России в течение нескольких месяцев.