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В России выявили 2754 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 2754 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 2754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 9 января, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 41 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 441 человек был госпитализирован в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровели 2990 пациентов, отмечается на портале.

В России выявили 2754 новых случая заражения коронавирусом за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что субвариант «омикрон»-штамма COVID-19 «кракен» может широко распространиться в России в течение нескольких месяцев.

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