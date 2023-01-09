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В Кремле прокомментировали ситуацию со Смольяниновым

Евгений Жуков
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию со Смольяниновым
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в понедельник, 9 января, рассказал, как восприняли слова актера Артура Смольянинова в Кремле.

— Ничего хорошего в Кремле о них не думают. Важнее, как эти слова оценили соответствующие ведомства, — передает слова Пескова РИА Новости.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его высказываний. В пресс-службе ведомства напомнили, что в одном из своих недавних интервью актер сделал заявления, направленные против России.

Накануне актер заявил, что он готов отправиться в зону спецоперации и воевать за украинскую сторону. Актер считает, что именно так он смог бы «защитить своих братьев» друг от друга.

Артур Смольянинов не впервые высказывается против России. Так, в декабре певица Наталья Сенчукова осудила актера, который заявил о нежелании поддерживать решения российского руководства. Артистка добавила, что ощутила потребность в русской культуре, и поняла, что должна оставаться в России.

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