Автоэксперт Субботин рассказал, будут ли штрафовать за выброшенные из машины окурки

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На данный момент неизвестно, будут ли привлекать к ответственности россиян за выброшенную из окна машины пластиковую бутылку или окурок сигареты. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

— За сигаретные бычки вряд ли будут наказывать, даже инспекторы не обращают на это внимание уже, — уточнил он.

Привлекать к ответственности, считает специалист, будут лишь за большие объемы мусора, который гражданин оставил в неположенном месте.

Также Субботин рассказал «ВМ», как и кого будут штрафовать за выброс мусора из окна автомобиля. По его словам, ловить нарушителей будут, как и прежде, уполномоченные органы.

Напомним, что с 11 января в России введут штрафы за выброс мусора из окон автомобилей, выписанные по данным камер видеофиксации. Нововведение предполагает, что за выброс мусора из легковой машины на проезжую часть водителю будет грозить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение автовладелец может заплатить 20–23 тысячи рублей, а за выброс мусора из окна грузовика придется отдать от 40 до 70 тысяч.