Улыбнитесь, вас снимают: как и кого будут штрафовать за выброс мусора из окна автомобиля

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С 11 января в РФ введут штрафы за выброс мусора из окон автомобилей, выписанные по данным камер видеофиксации. Вскоре за подобное поведение водителей будут штрафовать в размере от 10 до 15 тысяч рублей (для легковушек). Повторное нарушение грозит штрафом в 20–23 тысячи. За выброс мусора из окна грузовика придется отдать от 40 до 70 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» узнала, как будут выявлять правонарушителей и насколько такие меры будут эффективны.

Какое наказание было раньше

В предыдущей редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ было сказано, что за мусор, выброшенный в неположенном месте, гражданина могут оштрафовать на 3000–5000 рублей. Соответствующую меру применяли за отходы, оставленные на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, курортным, лечебно-оздоровительным зонам и иным местам.

Правда, отдельной статьи о мерах наказания за выброшенный из авто мусор не было. Так, российских водителей могли штрафовать на 3000–5000 рублей даже за сброс большого количества отходов — из салона, прицепа и т. д.

По словам автоэксперта Вячеслава Субботина, нынешние нововведения являются частью более крупного пакета поправок к законодательству, который начал действовать еще летом прошлого года. Речь идет о статье 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»:

В июле 2022 года максимальный штраф для граждан, оставляющих отходы вне специально отведенных для этого мест — на обочине дороги, лесополосе, курортной зоне и т. д. — был увеличен с трех до пяти тысяч рублей.

Если мусор выбрасывался из салона автомобиля, то сумма штрафа увеличивалась до 30 тысяч рублей для физлиц, 60 тысяч — для должностных и 100 тысяч — для юридических лиц.

Санкция достигала 75 тысяч рублей для граждан, если мусор сгружали с грузовика, 100 тысяч — для должностных лиц и 200 тысяч — для юрлиц.

В этих случаях постановления выносят стражи правопорядка и сотрудники Государственного лесного надзора, уточнил эксперт.

Что изменилось в 2023 году

С 11 января 2023 года в силу вступает норма, которая позволяет фиксировать указанные нарушения с помощью автоматических комплексов. Как и прежде нарушителей будут отслеживать сотрудники Госавтоинспекции, так и инспекторы лесного надзора.

После фиксации нарушения штрафное постановление будет направлено гражданину на почту — после того, как камера распознает государственный регистрационный номер транспортного средства нарушителя.

По словам собеседника «ВМ», механизм полностью повторяет схему, которую используют в ГИБДД для борьбы с нарушителями ПДД.

— Внесены поправки также и в статью 1.5 КоАП «Презумпция невиновности». Из чего следует, что автомобилист, который получил штраф с камеры за выброс мусора, вправе доказать свою невиновность, если он не нарушал закон, — сказал спикер.

Рядовые граждане, которые зафиксируют правонарушение на свои мобильные устройства или видеорегистраторы, также могут обратиться с письменным заявлением в упомянутые ведомства, чтобы сообщить об инциденте, заверил Субботин.

— К видео, которое гражданин снял на любое устройство (будь то телефон или видеорегистратор), он также должен приложить письменное заявление, — уточнил автоэксперт. — А потом заявитель обязан самостоятельно явиться в ГИБДД для уточнения некоторых деталей, чтобы представители органа начали поиски нарушителя. Но на этом моменте все и заканчивается. Заявитель не желает являться в ГИБДД для дальнейшего освидетельствования, ситуация сходит на нет.

Это означает, что ловить нарушителей будут, как и прежде, уполномоченные органы.

— Если вы приехали на стихийную свалку или лесополосу, начали выгружать мешками мусор, а вас Госавтоинспекция, фотоловушка либо МВД зафиксировали, вот тогда точно вас привлекут к административной ответственности. Обычные граждане не будут специально записывать нарушителя, чтобы сообщить об этом в органы, — это продолжительная процедура, у которой нет четкой схемы. А следовательно, она абсолютно неэффективна, — подчеркнул специалист.

Какие будут штрафы?

За выброс мусора из авто, мотоцикла или прицепа вне мест скопления мусора для граждан штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей и 30–50 тысяч — для юрлиц.

Повторное нарушение грозит штрафными санкциями: 20–30 тысяч рублей (физлица) и 60–100 тысяч с возможной конфискацией транспортного средства у юрлиц.

Штраф за выброс мусора из грузовика, прицепа, трактора и другого транспорта для граждан составит 40–50 тысяч рублей, а для юрлиц — 100–120 тысяч.

Повторный выброс станет основанием для введения штрафных санкций в размере 60–70 тысяч рублей для граждан, 150–200 тысяч с возможной конфискацией транспортного средства у физлица.

Как будут ловить нарушителей

Как и прежде, протоколы вправе составлять правоохранители и сотрудники лесного надзора. Но с недавних пор сотрудники лесного надзора могут даже рассматривать эти протоколы. Если момент нарушения был зафиксирован на камеру, то надзорные органы могут выписать штраф без судебного разбирательства. Все остальные случаи будут рассматриваться исключительно в судебном порядке, а наложение штрафа останется прерогативой судьи — в зависимости от статуса лица и степени нарушения.

Фотоловушки и камеры будут установлены в зонах, где россияне чаще всего мусорят. Гражданин, которого привлеки к ответственности за нарушение, сможет доказать свою невиновность в суде, если выяснится, что его не было за рулем авто. Тогда суд оправдает его и отменит штрафные санкции.

Будут ли привлекать к ответственности граждан за выброшенную из окна машины пластиковую бутылку или бычок, как отметил Субботин, пока непонятно.

— За сигаретные бычки вряд ли будут наказывать, даже инспекторы не обращают на это внимание уже, — уточнил он.

Скорее всего, привлекать к ответственности будут все же за большие объемы мусора, который гражданин оставил в неположенном месте, заключил собеседник «ВМ».