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Авиация ВКС России сбила в ДНР самолеты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолет Ми-8

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Авиация ВКС России сбила в ДНР самолеты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолет Ми-8
Фото: shutterstock

Авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации за сутки сбила в Донецкой народной республике (ДНР) самолеты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолет Ми-8. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

— Истребительная авиация ВКС России в ДНР сбила самолеты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолет Ми-8, — заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, слова которого приводит РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что в администрации президента России абсолютно доверяют данным Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В свою очередь член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что президент России Владимир Путин и генерал армии РФ Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе спецоперации.

9 января стало известно, что вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Бахмутское в Донецкой народной республике.

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