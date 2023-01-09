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Приметы и советы

Эксперты рассказали, что нельзя делать на Старый Новый год

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, что нельзя делать на Старый Новый год
Фото: Pexels

Эксперты пояснили, что не стоит делать на Старый Новый год, который отмечается в ночь с 13 на 14 января.

На Руси 13 января (Васильев вечер) называли щедрым. Женщины готовили много вкусных блюд: выпечку, кутью, мясные блюда, блины. Считалось, что богатый стол обеспечит хозяевам достаток на целый год

В канун праздника нельзя брать и давать деньги в долг.

За неделю до Старого Нового года нельзя надевать новые вещи. За праздничный стол не стоит садиться в черной одежде.

Нельзя ругаться, сквернословить, таить обиду или обижать кого-либо. Также, согласно приметам, не стоит в этот день считать мелочь — это к слезам, передает Общественная служба новостей.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на старый Новый год в Москве.

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