Московские единороссы поздравили ветеранов войны с новогодними праздниками

Фото: Анна Кочетова / МГРО ЕР

В столице в течение двух недель депутаты всех уровней — члены фракции партии «Единая Россия» поздравляли с новогодними праздниками ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории столицы. Об этом стало известно в понедельник, 9 января.

— К великому сожалению, число живых свидетелей и участников Великой Отечественной войны сокращается на глазах. Если в декабре 2020 года мы поздравляли по стране более 52 тысяч фронтовиков, то сейчас в живых осталось уже чуть более 18 тысяч участников тех событий. Я навестил наших ветеранов в Северо-Западном округе Москвы, — рассказал депутат Госдумы Александр Мажуга.

Депутат Московской городской думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов в свою очередь поздравил ветеранов из Южного округа Москвы. В этом году подарки были доставлены 2379 ветеранам.

Кроме того, гости площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» смогли поздравить участников спецоперации и всех военных с предстоящими новогодними праздниками. Как уточняется, в городе действовало 24 фестивальные площадки, на которых можно было написать праздничную открытку для военных и участников СВО.