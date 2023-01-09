Сергей Собянин подвел итоги новогодних мероприятий в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги новогодних каникул, прошедших в городе.

— На 40 представлениях «Елки Мэра» побывали 60,8 тысячи детишек и взрослых, среди которых 10 116 человек из семей москвичей — участников СВО, — сказал глава города.

При этом 5,1 миллиона гостей посетили мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество». Помимо этого, свыше 6,7 миллиона человек побывали в московских парках в период новогодних каникул: самыми популярными из них стали ВДНХ, Парк Горького и «Зарядье».

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Также в рамках акции «Москва Помогает» горожане собрали более 156 тысяч подарков и отправили свыше 12 тысяч поздравительных открыток для детей из новых регионов России и участников спецоперации, написал Собянин в блоге.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина 7 января заявила, что сразу 14 Дедов Морозов из разных частей России одновременно посетили столицу с 5 по 7 января. Первый всероссийский слет Дедов Морозов отметили как национальный и мировой рекорд.