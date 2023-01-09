Москалькова анонсировала встречу с омбудсменом Украины в Турции

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретится 12–14 января с омбудсменом Украины на территории Турции.

— На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбдусменом, туда съезжается много омбудсменов из различных государств, мы предварительно проговариваем возможность встречи и приблизительную повестку наших переговоров, — приводит слова Москальковой РИА Новости.

До этого Москалькова рассказала, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 35 на 35. Омбудсмен также опубликовала видео возвращения домой российских военнослужащих.

Освобожденный из украинского плена сержант Артур Клинов рассказывал об угрозах и давлении на него и его товарищей со стороны ВСУ.

По его словам, угрозы со стороны украинских солдат посыпались на пленных бойцов незадолго до обмена с российской стороной. Он также рассказал, что ВСУ собирали пленных для обмена с Россией со всей Украины и отправляли их в Запорожье.