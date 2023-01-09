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В США заявили, что Путин показал всему миру истинное лицо Зеленского

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили, что Путин показал всему миру истинное лицо Зеленского
Фото: president.gov.ua

Президент России Владимир Путин одним указом показал всему миру истинное лицо украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 9 января, заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.

— Призыв РФ к рождественскому перемирию был направлен на то, чтобы подорвать международную репутацию Украины. Слишком поздно. За пределами Запада люди уже видят Украину такой, какая она есть, — написал он в Twitter.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении отверг предложение России. По мнению главы государства, Москва якобы хотела объявить перемирие, чтобы затем атаковать ВСУ «с новой силой».

Конгрессмен-республиканец Пол Госар раскритиковал решение Зеленского отказаться от предложенного Россией режима прекращения огня на Рождество. Финансирование сложившегося конфликта является безнравственным решением, подчеркнул политик.

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