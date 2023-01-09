Спасатели эвакуировали всех находившихся на борту упавшего самолета в НАО
Все находившиеся на борту самолета Ан-2, который упал в Ненецком автономном округе, были эвакуированы. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
— Эвакуация завершена. Все находившиеся на борту перевезены в поселок Каратайка, — передает Telegram-канал агентства.
Крушение самолета, о котором идет речь, произошло 9 января в 10 километрах от аэропорта в поселке Каратайка. Воздушное судно совершало рейсовый перелет по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка, но было вынуждено осуществить жесткую посадку недалеко от пункта назначения.
На борту самолета находились два члена экипажа и десять пассажиров. В результате аварии погибло два человека, остальные получили травмы различной степени тяжести.
По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили о начале проверки по факту падения самолета.