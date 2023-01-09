Спасатели эвакуировали всех находившихся на борту упавшего самолета в НАО

Фото: Telegram / МЧС России

Все находившиеся на борту самолета Ан-2, который упал в Ненецком автономном округе, были эвакуированы. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— Эвакуация завершена. Все находившиеся на борту перевезены в поселок Каратайка, — передает Telegram-канал агентства.

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Крушение самолета, о котором идет речь, произошло 9 января в 10 километрах от аэропорта в поселке Каратайка. Воздушное судно совершало рейсовый перелет по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка, но было вынуждено осуществить жесткую посадку недалеко от пункта назначения.

На борту самолета находились два члена экипажа и десять пассажиров. В результате аварии погибло два человека, остальные получили травмы различной степени тяжести.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили о начале проверки по факту падения самолета.