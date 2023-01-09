«Хотите утилизировать — отдайте нам»: посол Украины пожаловался на просроченное оружие с Запада

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Большая часть оружия, поставляемого ВСУ из стран Запада, является устаревшей. Об этом в понедельник, 9 января, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

— Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать — отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас — почему нет? — цитирует дипломата издание Newsweek.

Пристайко отметил, что у части оборудования, которое Украина получает от своих союзников, просто истек срок годности.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву недостаточно предоставляемой западными странами помощи. Однако Украина все равно благодарна за поставляемое ей оружие, добавил министр.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова политиков с Запада о помощи в виде поставок оружия для достижения мира на Украине подразумевают совершенно иную цель.

Как отметил эксперт, идея принуждения России к миру на условиях Украины будет активно обсуждаться в конце февраля на «саммите мира», проведение которого запланировано на площадке ООН. Кроме того, будут озвучены и предложения украинского лидера Владимира Зеленского, которые тот высказывал в ходе саммита на Бали и во время выступления перед Конгрессом в США.